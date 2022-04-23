В Україні запрацював сайт UA HELP для тих, хто виїхав до Польщі — Finance.ua

В Україні запрацював сайт UA HELP для тих, хто виїхав до Польщі

Вчора 16:44 — Особисті фінанси

Міністерство закордонних справ України спільно з Інститутом когнітивного моделювання та командою Romanuke створили інформаційний сайт UA HELP

Він призначений для надання достовірної інформації про перебування в Польщі українцям, які були змушені виїхати за кордон через військові дії рф.

Читайте також Працевлаштування українських біженців у Польщі: скільки і де знайшли роботу

На сайті UA HELP доступна інформація про виїзд до Польщі (умови перетину кордону для дорослих та дітей), необхідні документи, умови перебування в країні та про безкоштовну допомогу.

Також на сторінках сайту можна дізнатися, як набути статусу біженця або тимчасового притулку. Додатково є можливість знайти важливі контакти, які стануть у нагоді після перетину кордону.

Крім того, пропонуються інформаційні матеріали про те, як знайти дитячий садок або школу, як отримати медичну допомогу, де і як шукати роботу та як можна отримати гроші та виплати.

Разом з тим, на сайті UA HELP є можливість заповнити анкету, щоб команда проекту могла швидше надати допомогу у тяжкі часи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.