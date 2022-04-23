В Україні запрацював сайт UA HELP для тих, хто виїхав до Польщі — Finance.ua
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В Україні запрацював сайт UA HELP для тих, хто виїхав до Польщі

Вчора 16:44Особисті фінанси
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Міністерство закордонних справ України спільно з Інститутом когнітивного моделювання та командою Romanuke створили інформаційний сайт UA HELP.
Він призначений для надання достовірної інформації про перебування в Польщі українцям, які були змушені виїхати за кордон через військові дії рф.
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На сайті UA HELP доступна інформація про виїзд до Польщі (умови перетину кордону для дорослих та дітей), необхідні документи, умови перебування в країні та про безкоштовну допомогу.
Також на сторінках сайту можна дізнатися, як набути статусу біженця або тимчасового притулку. Додатково є можливість знайти важливі контакти, які стануть у нагоді після перетину кордону.
Крім того, пропонуються інформаційні матеріали про те, як знайти дитячий садок або школу, як отримати медичну допомогу, де і як шукати роботу та як можна отримати гроші та виплати.
Разом з тим, на сайті UA HELP є можливість заповнити анкету, щоб команда проекту могла швидше надати допомогу у тяжкі часи.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: ITC.ua
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