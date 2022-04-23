В Україні запрацював сайт UA HELP для тих, хто виїхав до Польщі — Finance.ua

В Україні запрацював сайт UA HELP для тих, хто виїхав до Польщі
Міністерство закордонних справ України спільно з Інститутом когнітивного моделювання та командою Romanuke створили інформаційний сайт UA HELP.
Він призначений для надання достовірної інформації про перебування в Польщі українцям, які були змушені виїхати за кордон через військові дії рф.
На сайті UA HELP доступна інформація про виїзд до Польщі (умови перетину кордону для дорослих та дітей), необхідні документи, умови перебування в країні та про безкоштовну допомогу.
Також на сторінках сайту можна дізнатися, як набути статусу біженця або тимчасового притулку. Додатково є можливість знайти важливі контакти, які стануть у нагоді після перетину кордону.
Крім того, пропонуються інформаційні матеріали про те, як знайти дитячий садок або школу, як отримати медичну допомогу, де і як шукати роботу та як можна отримати гроші та виплати.
Разом з тим, на сайті UA HELP є можливість заповнити анкету, щоб команда проекту могла швидше надати допомогу у тяжкі часи.
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