В Україні заблокували виведення активів майже 7000 проросійських компаній — Finance.ua

В Україні заблокували виведення активів майже 7000 проросійських компаній

Вчора 07:26 — Фондовий ринок

В Україні заблокували виведення активів майже 7000 проросійських компаній

Правоохоронці заблокували виведення активів майже 7000 проросійських компаній, які могли б використовуватися на підтримку війни в Україні.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у понеділок, 11 квітня.

Зокрема, йдеться про компанії, причетність яких до рф приховувалась з 2014 року шляхом перереєстрації бенефіціарів. Серед них компанії, які імпортували в Україну товари з рф безпосередньо або прикриваючись білоруськими компаніями навіть під час повномасштабного вторгнення в Україну, а також брали позики від російських компаній та їхніх офшорів.

Оперативно встановлено:

3600 українських компаній, які у 2021-2022 ввезли із країни-агресора товарів на 215 млрд грн. При цьому оплату здійснили на суму 95 млрд грн. Фактично 120 млрд грн може бути переведено до компанії країни-агресора за встановленими контрактами імпорту з росією;

303 суб’єкти господарювання, які після 2014 року отримали понад 7,1 млрд грн позики від компаній росії та постійно здійснювали виплати відсотків за прибутком. Такі дії свідчать про постійний вплив російських компаній, придушення конкурентоспроможності в галузях економіки України, фіктивне доведення до банкрутства та взагалі можливості повернути всю позику після повномасштабного вторгнення;

200 українських компаній, які протягом 2021-2022 років повернули понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольним росії офшорам. Слід зазначити, що ці компанії щонайменше 10 років повинні ще виплачувати як відсотки, так і тіло кредиту;

3570 українських компаній, які у 2021-2022 ввезли з білорусі товарів на 218 млрд грн і вже здійснили оплату 142 млрд грн. Фактично 76 млрд грн може бути переведено в компанії білорусі, які служили виключно для маскування постачання з росії та уникнення санкцій.

Про діяльність цих компаній уже поінформовано майже всі українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг, а всі операції поставлено на контроль із можливістю подальшого блокування рахунків.

Крім того, вирішується питання застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у рамках кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА та націоналізацією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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