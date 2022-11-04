В Україні з'явиться штаб для координації потреб регіонів під час зими — Finance.ua
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В Україні з'явиться штаб для координації потреб регіонів під час зими

Казна та Політика
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Уряд України, системи ООН і USAID домовилися створити платформу та штаб для координації потреб регіонів для проходження зимового періоду.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку.
За словами Шмигаля, уряд зібрав потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби в гуманітарній допомозі, і вже передав їх системі ООН.
«Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення», — зазначив Шмигаль.
За його словами, пріоритетними напрямами гуманітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.
Учасники зустрічі домовилися створити платформу і штаб з координації потреб та провести наступну зустріч цього місяця.
Нагадаємо, голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, перебуваючи в Україні, заявила, що USAID надасть 55 млн доларів, щоб допомогти Україні підготуватися до зими на тлі розв’язаної рф жорстокої війни.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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