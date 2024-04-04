В Україні з початку року зареєстрували пів мільйона автомобілів — Finance.ua

В Україні з початку року зареєстрували пів мільйона автомобілів Сьогодні 06:02

В Україні з початку року зареєстрували пів мільйона автомобілів

Одними з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС серед громадян, є реєстраційні дії з транспортними засобами та видача посвідчення водія. За перші 3 місяці цього року було проведено понад пів мільйона реєстраційних операцій із транспортними засобами.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, із них 521 845 здійснено у сервісних центрах по всій Україні, а також 30 562 — онлайн.

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«У застосунку Дія громадянам доступні виключно купівля та продаж легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів. Інші реєстраційні дії з транспортними засобами автовласники можуть здійснювати у сервісних центрах МВС. До прикладу — реєстрація нових та ввезених з-за кордону транспортних засобів, перереєстрація з одного власника на іншого, лізинг. Також здійснити перереєстрацію транспортних засобів онлайн можуть виключно фізичні особи», — сказано в повідомленні.

Також впродовж 2024 року громадяни активно здійснювали обмін та вперше отримували посвідчення водія. За перші 3 місяці цього року сервісні центри МВС загалом видали 231 332 водійських документів. Майже 50 тисяч з них отримали громадяни, які вперше стали водіями.

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Також з 1 січня 2024 року понад 64 000 громадян здійснили онлайн обмін посвідчення водія.

Обмін посвідчення водія з доставкою за кордон замовили 3 500 осіб.

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