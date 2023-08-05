В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів

Казна та Політика
51
В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
З 1 жовтня в Україні повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів.
Про це розповів в коментарі Українському Радіо голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.
«Що стосується перевірок платників податків, то хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені», — наголосив Гетманцев.
Читайте також
Йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій/ програмні реєстратори розрахункових операцій/ (РРО/ПРРО, «касовий апарат»). Повернення штрафів передбачив ухвалений Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня нинішнього року.
Якщо говорити про планові перевірки бізнесу, тобто звичайний контроль, який був до війни, уточнив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, то вони відновлені не у повному обсязі: «Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства».
Читайте також
Що стосується електронної акцизної марки, то вона запрацює з 1 січня 2026 року, додав Гетманцев. Тому що там задіяне складне програмне забезпечення та задіяні чималі інвестиції.
Здійснювати перевірки використання РРО або ПРРО підприємцями та штрафувати у разі виявлення порушень буде Державна податкова служба (ДПС). Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень: перше порушення — 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями; друге та наступні порушення — 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями, нагадав Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.