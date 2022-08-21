В Україні є близько 40 програм соціальної допомоги, частина з яких – неефективні — Finance.ua

В Україні є близько 40 програм соціальної допомоги, частина з яких – неефективні Вчора 08:34 — Казна та Політика

В Україні є близько 40 програм соціальної допомоги, частина з яких – неефективні

Багато соціальних допомог, які наразі надають в Україні, неефективні і потребують переформатування.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час інтерв’ю у національному телемарафоні.

«Сьогодні є дуже багато так званих „статусних програм“, де призначаються невелика виплата, яка не вирішує жодних проблем людини. У нас близько 40 бюджетних програм у Міністерстві. Кожна програма включає від 20 різноманітних виплат, які бувають надзвичайно дрібними, незрозумілими. Що вони вирішують, напевно, давним-давно забулося. Увесь цей комплекс, набір незрозумілих коштів треба переформатувати і спрямувати на конкретну ціль — на підтримку людини. І це треба зробити настільки грамотно, щоб витримати всі конституційні вимоги, які є щодо соціальної підтримки людини, щоб це не виглядало за жодних обставин зменшенням обсягу підтримки людини», — заявила вона.

За словами міністерки, це може бути переформатування певних виплат в інші види допомоги.

«Водночас якісь речі нам треба переформатувати з виплати на допомогу — тобто матеріальну допомогу. І війна це теж дуже показала. От у нас є люди пенсійного віку, які залишилися самі в місті Києві в час, коли хто міг, той евакуювався. І в них були пенсії, але вони не могли спуститися і купити хліб чи якісь ліки. Тобто їм потрібна була послуга — їм потрібно було, щоб соціальний працівник чи волонтер, чи якась інша людина фізично їм допомогла. Те саме стосується людей із залежностями в сім’ях. Наприклад, коли є алкоголізм. Ми не вирішимо їхню проблему виплатою. Нам потрібно надати цій сім’ї послугу — подивитися, чи педагогічно не занедбані діти, які в них психологічні проблеми, допомогти людині із залежністю подолати цю залежність, віднайти роботу, працевлаштувати», — розповіла Жолнович.

Посадовиця також наголосила, що кінцевою метою соціальної підтримки має бути виведення людини із складних життєвих обставин, допомога стати економічно незалежною та обходитися без усілякої підтримки.

«Ми повинні завжди пам’ятати, що кінцева мета будь-якої соціальної політики — це вивести людину з цих складних обставин. Це зробити її, знову ж таки, такою, яка би не перетиналася ні з управліннями соцзахисту, ні з іншими інструментами соціальної політики. Ми повинні зробити її максимально економічно активною. І от всі наші програми мають бути на це спрямовані. Тобто забезпечити такий комплекс рішень, щоб ця сім’я могла абсолютно спокійно жити без усіляких підтримок. Так працює за кордоном зараз уся система підтримки», — наголосила очільниця Мінсоцполітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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