В Україні випустили сучасні автомобільні майстерні для комунальників (фото) — Finance.ua

В Україні випустили сучасні автомобільні майстерні для комунальників (фото) Сьогодні 06:17 — Фондовий ринок

В Україні випустили сучасні автомобільні майстерні для комунальників (фото)

Завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і відвантажив замовнику три аварійні майстерні АТ АМ-0102 на шасі DAYUN CGC1100.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.

Нові автомобілі необхідні для запобігання надзвичайним ситуаціям під час проходження опалювального сезону, для швидкої ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельнях підприємства, які розташовані на значній відстані одна від одної. Ці машини призначені для доставлення персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

«Автомобілі оснащені сучасним обладнанням, завдяки чому комунальники зможуть оперативно усувати пориви та інші аварії на тепломережах та мережах гарячого водопостачання», — повідомили на підприємстві.

Базою для фургона стало шасі DAYUN CGC1100 колісної формули 4×2. Автомобіль комплектується дизельним двигуном Weichai WP4.1Q160E50 (Євро-5), об’ємом 4087 куб. см і 6-ти ступеневою КПП Shaanxi Fast Gear. Потужність двигуна становить 150 к.с. (110,5 кВт). У комплектації також застосовані агрегати відомих світових виробників Bosch, Wabco, ZF.

Нагадаємо, днями завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС випустив потужний автогідропідйомник.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.