В Україні виплатили перші 52 млн по програмі "єРобота" — Finance.ua
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В Україні виплатили перші 52 млн по програмі "єРобота"

Казна та Політика
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В Україні виплатили перші 52 млн по програмі "єРобота"
В Україні виплатили перші 52 млн по програмі "єРобота"
Кабмін виплатив перші 52,7 млн грн мікрогрантів по програмі «єРобота».
Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
«Програма єРобота набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам», — повідомив Шмигаль.
Загалом, за його словами, верифіковано майже 5 тисяч заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено.
«Започаткування власного мікробізнесу — це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості», — підсумував прем’єр.

Довідка Finance.ua:

  • «єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;
  • раніше Кабінет Міністрів виділив 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми «єРобота».
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За матеріалами:
Finance.ua
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