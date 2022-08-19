В Україні виплатили перші 52 млн по програмі "єРобота" — Finance.ua

В Україні виплатили перші 52 млн по програмі "єРобота"
Кабмін виплатив перші 52,7 млн грн мікрогрантів по програмі «єРобота».
Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
«Програма єРобота набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам», — повідомив Шмигаль.
Загалом, за його словами, верифіковано майже 5 тисяч заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено.
«Започаткування власного мікробізнесу — це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості», — підсумував прем’єр.
Довідка Finance.ua:
- «єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;
- раніше Кабінет Міністрів виділив 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми «єРобота».
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