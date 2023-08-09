В Україні викрили екснардепа та спільників у махінаціях на понад 1 млрд гривень на фондовій біржі — Finance.ua

В Україні викрили екснардепа та спільників у махінаціях на понад 1 млрд гривень на фондовій біржі Сьогодні 12:21 — Кримінал

В Україні викрили екснардепа та спільників у махінаціях на понад 1 млрд гривень на фондовій біржі

Учасникам злочинного угруповання, яке легалізувало понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі, повідомили про підозру. Серед фігурантів — колишній нардеп, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру народному депутату України VІІІ скликання за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку», — сказано в повідомленні.

Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

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«Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження. Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування», — кажуть в Офісі генпрокурора.

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