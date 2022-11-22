В Україні виготовили потужний спецавтомобіль (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні виготовили потужний спецавтомобіль (фото)

Фондовий ринок
150
Вакуумна машина виробництва Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС АТ ВО-0702 на шасі DAYUN CGC1120 відвантажена до одного з обласних центрів.
В Україні виготовили потужний спецавтомобіль (фото)
Про це повідомляє пресслужба виробника.
«Асенізаційні машини з потужним вакуумним насосом, що створює розрідження в цистерні, з легкістю відкачують відходи побутового або промислового походження. При всій нехитрій конструкції, вакуумна машина відповідає жорстким умовам, пов’язаним з її експлуатацією», — йдеться у повідомленні виробника.
Вакуумне обладнання має такі технічні характеристики:
  • Місткість цистерни — 5,0 куб.м.
  • Глибина очищення — 4,0 м.
  • Час наповнення цистерни — 6-8 хв.
  • Продуктивність вакуум-насоса — 240 куб. м/год.
  • Максимальне розрідження в цистерні — 0,08 МПа.
В особливості конструкції входять додаткові опції та оснащення спецтехніки.
Базове шасі DAYUN CGC1120 (4×2) оснащене дизельним 4-циліндровим двигуном Weichai WP4.1Q160E50 потужністю 150 кінських сил. Агрегат працює спільно з 6-ступінчастою МКПП.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.