В Україні виготовили потужний спецавтомобіль (фото) — Finance.ua

В Україні виготовили потужний спецавтомобіль (фото) Сьогодні 19:42 — Фондовий ринок

Вакуумна машина виробництва Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС АТ ВО-0702 на шасі DAYUN CGC1120 відвантажена до одного з обласних центрів.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

«Асенізаційні машини з потужним вакуумним насосом, що створює розрідження в цистерні, з легкістю відкачують відходи побутового або промислового походження. При всій нехитрій конструкції, вакуумна машина відповідає жорстким умовам, пов’язаним з її експлуатацією», — йдеться у повідомленні виробника.

Вакуумне обладнання має такі технічні характеристики:

Місткість цистерни — 5,0 куб.м.

Глибина очищення — 4,0 м.

Час наповнення цистерни — 6-8 хв.

Продуктивність вакуум-насоса — 240 куб. м/год.

Максимальне розрідження в цистерні — 0,08 МПа.

В особливості конструкції входять додаткові опції та оснащення спецтехніки.

Базове шасі DAYUN CGC1120 (4×2) оснащене дизельним 4-циліндровим двигуном Weichai WP4.1Q160E50 потужністю 150 кінських сил. Агрегат працює спільно з 6-ступінчастою МКПП.

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