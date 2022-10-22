В Україні виготовили новий самоскид (фото) — Finance.ua

В Україні виготовили новий самоскид (фото) Вчора 23:33 — Технології&Авто

Черговий самоскид на базі шасі JAC N82 був переданий представнику замовника — провідному українському агрохолдингу.

Про це повідомляє виробник — Завод Спецтехніки Техкомплект.

«На замовлення клієнта, самоскид виконано зі збільшеним корисним об’ємом кузова, для чого в його конструкції використовуються двосекційні борти, які мають загальну висоту 1200 мм. Це дозволило збільшити корисний об’єм кузова до 10 кубічних метрів», — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.