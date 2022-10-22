В Україні виготовили новий самоскид (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні виготовили новий самоскид (фото)

Технології&Авто
578
Черговий самоскид на базі шасі JAC N82 був переданий представнику замовника — провідному українському агрохолдингу.
Про це повідомляє виробник — Завод Спецтехніки Техкомплект.
В Україні виготовили новий самоскид (фото)
«На замовлення клієнта, самоскид виконано зі збільшеним корисним об’ємом кузова, для чого в його конструкції використовуються двосекційні борти, які мають загальну висоту 1200 мм. Це дозволило збільшити корисний об’єм кузова до 10 кубічних метрів», — йдеться у повідомленні.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.