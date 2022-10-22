В Україні виготовили новий самоскид (фото) — Finance.ua

В Україні виготовили новий самоскид (фото)
Черговий самоскид на базі шасі JAC N82 був переданий представнику замовника — провідному українському агрохолдингу.
Про це повідомляє виробник — Завод Спецтехніки Техкомплект.
«На замовлення клієнта, самоскид виконано зі збільшеним корисним об’ємом кузова, для чого в його конструкції використовуються двосекційні борти, які мають загальну висоту 1200 мм. Це дозволило збільшити корисний об’єм кузова до 10 кубічних метрів», — йдеться у повідомленні.
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