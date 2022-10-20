В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя" — Finance.ua

В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя" Вчора 20:45 — Особисті фінанси

В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя"

В Україні видано перший доступний іпотечний кредит під 3% річних за новою державною програмою «єОселя». Позику співробітниці Національної поліції України в Чернігові видав Ощадбанк

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що кредит виданий на придбання однокімнатної квартири в новобудові одного з забудовників міста.

«Далі все відбулось швидко. Після оформлення заявки мені зателефонували з Ощадбанку та запросили для підписання договору. І ось я перша учасниця програми, — розповідає пані Олена, перша позичальниця за програмою «єОселя».

«Ми першими відновили іпотечне кредитування під час війни і практично єдині серед українських банків надавали громадянам кредити на придбання житла протягом останніх місяців. Звісно, темпи кредитування зовсім інші, ніж до війни, але впевнений, що з запровадженням програми „єОселя“ таких кредитів стане більше», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Нагадаємо, 3 жовтня запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців «єОселя».

Цього року завдяки державній програмі «єОселя» поліпшити житлові умови для себе та своєї родини зможуть:

кадрові військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, працівники інших силових відомств, поліцейські, а також члени їх сімей;

педагоги закладів освіти державної або комунальної форми власності;

медичні працівники закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

науковці.

Наразі «єОселя» працює в тестовому режимі. Триває її технічне доопрацювання для запуску в застосунку «Дія».

Кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок — від 20% вартості предмета іпотеки.

Програма доступної іпотеки єОселя реалізується через ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» та Фонд розвитку підприємництва.

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