В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя" — Finance.ua
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В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя"

Особисті фінанси
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В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя"
В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя"
В Україні видано перший доступний іпотечний кредит під 3% річних за новою державною програмою «єОселя». Позику співробітниці Національної поліції України в Чернігові видав Ощадбанк.
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
Зазначається, що кредит виданий на придбання однокімнатної квартири в новобудові одного з забудовників міста.
«Далі все відбулось швидко. Після оформлення заявки мені зателефонували з Ощадбанку та запросили для підписання договору. І ось я перша учасниця програми, — розповідає пані Олена, перша позичальниця за програмою «єОселя».
«Ми першими відновили іпотечне кредитування під час війни і практично єдині серед українських банків надавали громадянам кредити на придбання житла протягом останніх місяців. Звісно, темпи кредитування зовсім інші, ніж до війни, але впевнений, що з запровадженням програми „єОселя“ таких кредитів стане більше», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.
Нагадаємо, 3 жовтня запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців «єОселя».
Цього року завдяки державній програмі «єОселя» поліпшити житлові умови для себе та своєї родини зможуть:
  • кадрові військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, працівники інших силових відомств, поліцейські, а також члени їх сімей;
  • педагоги закладів освіти державної або комунальної форми власності;
  • медичні працівники закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • науковці.
Наразі «єОселя» працює в тестовому режимі. Триває її технічне доопрацювання для запуску в застосунку «Дія».
Кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок — від 20% вартості предмета іпотеки.
Програма доступної іпотеки єОселя реалізується через ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» та Фонд розвитку підприємництва.
За матеріалами:
Діло
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