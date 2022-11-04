В Україні вводиться авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні вводиться авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників

Казна та Політика
448
Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує обов’язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожен обмінний пункт валют.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Рада ухвалила в цілому закон (№ 7655) про зобов’язання зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожен обмінний пункт валют. За — 249 депутатів», — написав Железняк.
Він зазначив, що тепер кожен обмінний пункт повинен сплатити авансовий внесок у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тис.жителів; у розмірі однієї мінімальної зарплати — в населеному пункті, чисельність якого менше ніж 50 тис. жителів.
Відповідні зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

  • обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях. Національний банк України посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

Валютні обмінники змусять працювати по-іншому

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.