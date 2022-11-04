В Україні вводиться авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників — Finance.ua

В Україні вводиться авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників Вчора 14:00 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує обов’язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожен обмінний пункт валют.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

«Рада ухвалила в цілому закон (№ 7655) про зобов’язання зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожен обмінний пункт валют. За — 249 депутатів», — написав Железняк.

Він зазначив, що тепер кожен обмінний пункт повинен сплатити авансовий внесок у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тис.жителів; у розмірі однієї мінімальної зарплати — в населеному пункті, чисельність якого менше ніж 50 тис. жителів.

Відповідні зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях. Національний банк України посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

УНІАН За матеріалами:

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