В Україні введуть режим економії опалення, як в Європі - Асоціація міст — Finance.ua

В Україні введуть режим економії опалення, як в Європі - Асоціація міст Вчора 15:49 — Енергетика

В Україні введуть режим економії опалення, як в Європі - Асоціація міст

Кабмін зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами. В Україні запровадять режим економії опалення, щоб пережити цю складну зиму.

Про це розповів виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан в ефірі телеканалу «Еспресо».

"Це буде дуже складний опалювальний сезон, тут об’єктивно зрозуміло. І ви знаєте, що прийнято постанову Кабінету Міністрів, яка передбачає зменшення на 10% обсягів споживання газу муніципалітетами, які доведуть відповідно це рішення до підприємств і електропостачань.

Тобто у нас в країні буде запроваджено режим економії, як робиться це в інших країнах Європи. Тому звісно, що профільне Міністерство звернулося до всіх мешканців, навіть зробили інформаційні плакати з пропозицією провести елементарні заходи утеплення і дбайливо ставитися до використання тепла", — зазначив він.

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За словами Слобожана, наразі муніципалітети готові до економії газу, багато міст підготувалося до опалювального сезону, який очікується з 15 жовтня.

«Муніципалітети у випадку економії готові, технологічно вже низка міст заявила 100% готовність до опалювального сезону, чекаємо тепер на температурний режим. Відповідно, якщо три дні температура тримається 8°C і нижче, то має бути включене опалення. Хоча вже є інформація про те, що в закладах соціальної сфери, наприклад на Заході України, що стосується медичних закладів, то вмикалося опалення, коли був несприятливий температурний режим. А так очікуємо з 15 жовтня початку опалювального сезону, у першу чергу вмикатимуться заклади соціальної структури й потім, відповідно, житловий фонд», — підсумував виконавчий директор.

Опалювальний сезон 2022-2023

В Україні опалювальний сезон цієї зими буде найскладнішим в історії країни. Очікується, що можуть виникнути проблеми через ракетні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Вугілля і газ для опалення України вистачає. Крім того, накопичують альтернативні види опалення, такі як деревина. Для захисту електростанцій місцева влада закуповує додаткові генератори.

Українцям пообіцяли, що отримувачі субсидій на опалення минулого року одержать їх і цього року. Тарифи на тепло до весни підвищувати не будуть. Вони складуть 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

УНІАН За матеріалами:

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