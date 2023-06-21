В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься — Finance.ua
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В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься

Казна та Політика
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В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься
В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься
Кабінет Міністрів вирішив змінити акцизне маркування алкоголю, тютюну, цигарок і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.
Відповідну постанову КМУ № 618 було ухвалено 19 червня.
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Документ затверджує нові зразки марок акцизного податку для:
  • алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва;
  • тютюнових виробів і тютюновмісних виробів для електричного нагріву за допомогою підігрівача з електронним керуванням;
  • рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.
Забезпечити виготовлення та продаж із 25 серпня акцизних марок нового зразка для зазначеної продукції Кабмін доручив Державній податковій службі.
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Продаж акцизних марок старого зразка припиняється з 1 вересня, а до 31 січня 2024 року вони мають бути знищені.
Державному підприємству Поліграфічний комбінат України з виготовлення цінних паперів доручено забезпечити до 31 січня 2024 року виготовлення, безоплатний обмін і доставку продавцю марок акцизного податку нового зразка. Підприємство також зобов’язали до 31 січня знищити повернуті марки акцизного податку попереднього зразка.
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Кабмін також зобов’язав Поліграфкомбінат Україна передбачити в бюджеті на 2024 рік видатки, пов’язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном і доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.
Постанова КМУ набуде чинності 1 липня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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