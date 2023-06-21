В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься
Кабінет Міністрів вирішив змінити акцизне маркування алкоголю, тютюну, цигарок і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.
Відповідну постанову КМУ № 618 було ухвалено 19 червня.
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Документ затверджує нові зразки марок акцизного податку для:
- алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва;
- тютюнових виробів і тютюновмісних виробів для електричного нагріву за допомогою підігрівача з електронним керуванням;
- рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.
Забезпечити виготовлення та продаж із 25 серпня акцизних марок нового зразка для зазначеної продукції Кабмін доручив Державній податковій службі.
Продаж акцизних марок старого зразка припиняється з 1 вересня, а до 31 січня 2024 року вони мають бути знищені.
Державному підприємству Поліграфічний комбінат України з виготовлення цінних паперів доручено забезпечити до 31 січня 2024 року виготовлення, безоплатний обмін і доставку продавцю марок акцизного податку нового зразка. Підприємство також зобов’язали до 31 січня знищити повернуті марки акцизного податку попереднього зразка.
Кабмін також зобов’язав Поліграфкомбінат Україна передбачити в бюджеті на 2024 рік видатки, пов’язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном і доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.
Постанова КМУ набуде чинності 1 липня 2023 року.
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