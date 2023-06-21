В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься Сьогодні 21:21 — Казна та Політика

В Україні введуть акцизні марки нового зразка — як це відбуватиметься

Кабінет Міністрів вирішив змінити акцизне маркування алкоголю, тютюну, цигарок і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Документ затверджує нові зразки марок акцизного податку для:

алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва;

тютюнових виробів і тютюновмісних виробів для електричного нагріву за допомогою підігрівача з електронним керуванням;

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.

Забезпечити виготовлення та продаж із 25 серпня акцизних марок нового зразка для зазначеної продукції Кабмін доручив Державній податковій службі.

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Продаж акцизних марок старого зразка припиняється з 1 вересня, а до 31 січня 2024 року вони мають бути знищені.

Державному підприємству Поліграфічний комбінат України з виготовлення цінних паперів доручено забезпечити до 31 січня 2024 року виготовлення, безоплатний обмін і доставку продавцю марок акцизного податку нового зразка. Підприємство також зобов’язали до 31 січня знищити повернуті марки акцизного податку попереднього зразка.

Кабмін також зобов’язав Поліграфкомбінат Україна передбачити в бюджеті на 2024 рік видатки, пов’язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном і доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.

Постанова КМУ набуде чинності 1 липня 2023 року.

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