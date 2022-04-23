В Україні впроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель — Finance.ua

В Україні впроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель

Вчора 20:05 — Особисті фінанси

В умовах воєнного стану функціонування Державного реєстру речових прав є обмеженим. Тому замість державної реєстрації прав запроваджена державна реєстрація договорів про використання земель.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, коментуючи Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану (№ 2145-IX).

Зазначається, що державну реєстрацію таких договорів здійснюють районні військові адміністрації у Книзі державної реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Права оренди та інші права на землю виникають з моменту проведення державної реєстрації відповідних договорів.

Договір оренди землі передбачає такі умови:

строк оренди землі за такими договорами не може перевищувати одного року. Вимоги щодо мінімального строку договору оренди землі у 7 років до таких договорів не застосовуються;

розмір орендної плати не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;



він не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено — через 1 рік;



виключно електронна форма договору із засвідченням електронними підписами сторін;



земельні торги щодо передачі земельної ділянки в оренду не проводяться.



У документі ідеться, що орендарі/суборендарі земельних ділянок с/г призначення усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право оренди/суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

У договорі про передачу права землекористування зазначаються: сторони договору, право землекористування, яке передається, площа земельної ділянки, а також кадастровий номер такої земельної ділянки (за наявності), цільове призначення земельної ділянки с/г призначення, строк, на який передається право оренди або право суборенди землі (не більше 1 року із датою закінчення дії договору).

Орендар земельної ділянки за таким договором не має права на:

компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;

поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;



передачу земельної ділянки в суборенду;



встановлення земельного сервітуту;



зміну угідь земельної ділянки;



будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);



закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;



переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;



відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;



поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;



використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;



зміну цільового призначення земельної ділянки.



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