В Україні впроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель — Finance.ua

В умовах воєнного стану функціонування Державного реєстру речових прав є обмеженим. Тому замість державної реєстрації прав запроваджена державна реєстрація договорів про використання земель.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, коментуючи Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану (№ 2145-IX).
Зазначається, що державну реєстрацію таких договорів здійснюють районні військові адміністрації у Книзі державної реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Права оренди та інші права на землю виникають з моменту проведення державної реєстрації відповідних договорів.
Договір оренди землі передбачає такі умови:
строк оренди землі за такими договорами не може перевищувати одного року. Вимоги щодо мінімального строку договору оренди землі у 7 років до таких договорів не застосовуються;
розмір орендної плати не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
він не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено — через 1 рік;
виключно електронна форма договору із засвідченням електронними підписами сторін;
земельні торги щодо передачі земельної ділянки в оренду не проводяться.
У документі ідеться, що орендарі/суборендарі земельних ділянок с/г призначення усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право оренди/суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням.
У договорі про передачу права землекористування зазначаються: сторони договору, право землекористування, яке передається, площа земельної ділянки, а також кадастровий номер такої земельної ділянки (за наявності), цільове призначення земельної ділянки с/г призначення, строк, на який передається право оренди або право суборенди землі (не більше 1 року із датою закінчення дії договору).
Орендар земельної ділянки за таким договором не має права на:
компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;
поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;
передачу земельної ділянки в суборенду;
встановлення земельного сервітуту;
зміну угідь земельної ділянки;
будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;
переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;
поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;
використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;