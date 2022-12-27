В Україні включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій — Finance.ua
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В Україні включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій

Енергетика
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В Україні після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
«Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій», — йдеться в повідомленні.
Водночас наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні, тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання.
«Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості», — зазначили в прес-службі.
У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.
Також в «Укренерго» нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.
За матеріалами:
РБК-Україна
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