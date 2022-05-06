В Україні відпуск зеленої електроенергії знизився на більш ніж 8% за перший місяць війни — Finance.ua

За його словами, якщо порівнювати за фактом, то падіння не значно, але з огляду на те, скільки потужностей через війну не буде введено, показник падіння буде вже суттєвішим. Нинішні показники Пилипенко пояснив приростом потужностей упродовж 2021 року, а також приростом обсягу відпуску у всіх регіонах, окрім південної.
«Ми бачимо падіння обсягів лише у південному регіоні, яке становить приблизно 41%. Найбільше — у Запорізькій та Херсонській областях, на рівні плюс-мінус 70%. Але водночас, у Миколаївській та Одеській бачимо навіть зростання на 15% та майже 38% відповідно», — описав ситуацію Пилипенко.
Водночас, на заході відпуск зріс майже на 70%, на півночі майже на 54%, на сході понад 36%, у центрі — майже 10%.