В Україні відпуск зеленої електроенергії знизився на більш ніж 8% за перший місяць війни — Finance.ua

В Україні відпуск зеленої електроенергії знизився на більш ніж 8% за перший місяць війни

Вчора 14:31 — Енергетика

Відпуск зеленої електроенергії в Україні за перший місяць війни знизилася на 8,4%.

Про це повідомив голова ДП «Гарантований покупець» Андрій Пилипенко.

«Загалом в Україні відпустка зеленої електроенергії за перший місяць війни порівняно з таким же періодом минулого року знизилася на 8,4% до 861 тис. МВт-год проти 940 тис. МВт-год», — сказав він.

За його словами, якщо порівнювати за фактом, то падіння не значно, але з огляду на те, скільки потужностей через війну не буде введено, показник падіння буде вже суттєвішим. Нинішні показники Пилипенко пояснив приростом потужностей упродовж 2021 року, а також приростом обсягу відпуску у всіх регіонах, окрім південної.

«Ми бачимо падіння обсягів лише у південному регіоні, яке становить приблизно 41%. Найбільше — у Запорізькій та Херсонській областях, на рівні плюс-мінус 70%. Але водночас, у Миколаївській та Одеській бачимо навіть зростання на 15% та майже 38% відповідно», — описав ситуацію Пилипенко.

Водночас, на заході відпуск зріс майже на 70%, на півночі майже на 54%, на сході понад 36%, у центрі — майже 10%.

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