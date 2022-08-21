В Україні відновив роботу онлайн-сервіс вибору номерів авто: як ним скористатися — Finance.ua

В Україні відновив роботу онлайн-сервіс вибору номерів авто: як ним скористатися Вчора 18:12 — Особисті фінанси

В Україні відновив роботу онлайн-сервіс вибору номерів авто: як ним скористатися

Сервісні центри МВС поступово повертають послуги, які призупинені під час війни. Зокрема МВС відновив сервіс « Наявність номерних знаків ». Водіям доступний вибір, як платних, так і безкоштовних номерних знаків.

Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, для вибору та оформлення номерних знаків жодних посередників не потрібно.

Як знайти номер своєї мрії? Є два алгоритми пошуку:

наявність в області;

числова комбінація.

Обравши перший критерій, можна переглянути вільні номерні знаки, які знаходяться у сервісних центрах МВС та ЦНАПах у конкретному регіоні. При цьому отримати інформацію щодо вартості знака та місця його знаходження.

Другий критерій дозволяє самостійно вказати бажану комбінацію цифр. Перевірка здійснюється серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів, а результат (про наявність номера) з’являється на екрані.

Важливо, ціна за платні номерні знаки вказана на сайті без урахування податку на додану вартість 20% та вартість спецпродукції.

Список актуальних номерів автоматично оновлюється в режимі реального часу. Це означає, що після того, як ваш номерний знак закріпиться за вашим транспортним засобом у сервісному центрі МВС, він автоматично перестане відображатися в онлайн-сервісі.

Наразі у функціоналі немає бронювання. Тому перш ніж відправитись реєструвати авто, краще вибрати відразу кілька варіантів номерних знаків.

«Міністерство внутрішніх справ України готує проєкти нормативних актів, які врегулюють можливість бронювання номерних знаків онлайн», — додав заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

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