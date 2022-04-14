В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В» — Finance.ua
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В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В»

Вчора 10:06Особисті фінанси
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В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В»В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В»
Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В», усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.
Про це повідомляє МВС у Telegram.
«Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію „В“. Головний сервісний центр МВС погодив всі маршрути з військовими державними адміністраціями», — сказано в повідомленні.
Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий поінформував, що процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап:
  • на дорогах загального користування — для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
  • на автомайданчику — A1, A та B1.
Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на інформаційному порталі.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів установив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. Таким чином, водіям дозволено керувати вантажівками;
  • автострахування в Європі для українців: де заощадити.

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За матеріалами: Finance.ua
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