В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В» — Finance.ua

В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В»

Вчора 10:06 — Особисті фінанси

В Україні відновили практичний іспит для водіїв на «права» категорії «В»

Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В», усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.

Про це повідомляє МВС у Telegram

«Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію „В“. Головний сервісний центр МВС погодив всі маршрути з військовими державними адміністраціями», — сказано в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий поінформував, що процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап:

на дорогах загального користування — для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;

на автомайданчику — A1, A та B1.

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на інформаційному порталі

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів установив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. Таким чином, водіям дозволено керувати вантажівками;

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