В Україні відновили оформлення оренди землі — Finance.ua

В Україні відновили оформлення оренди землі Вчора 17:41 — Особисті фінанси

В Україні відновили оформлення оренди землі

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 7636 про відновлення оформлення оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, передає УНН.

Що це дасть? Ухвалення законопроєкту передбачає відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

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«Від початку воєнних дій в Україні було призупинено ряд процесів з реєстрації земельних ділянок. Це був вимушений захід, щоб запобігти зловживанням, маніпуляціям чи рейдерським захопленням землі», — повідомила Шуляк.

Тобто документ повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, відновлює торги на передачу в користування ділянок державної та комунальної форми власності.

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