В Україні відновлюють оплату "зеленого тарифу" власникам сонячних батарей — Finance.ua

В Україні відновлюють оплату "зеленого тарифу" власникам сонячних батарей Сьогодні 10:35 — Енергетика

Держава відновлює повну оплату «зеленого тарифу» власникам домашніх сонячних електростанцій за вироблену електрику, яку скасували на початку війни.

Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

Він зазначив, що 30 січня регулятор ухвалив рішення про скасування постанови, яка на період дії воєнного часу дозволяла проводити тільки часткові розрахунки з власниками домашніх сонячних електростанцій.

«Вчора ми ухвалили рішення відновити ці оплати. Комісія включила в тариф НЕК „Укренерго“ в повному обсязі кошти на це», — сказав Ущаповський.

За його словами, таким чином держава хоче стимулювати власників домашніх СЕС виробляти більше електроенергії на тлі її дефіциту в країні.

«Таким чином будемо розвивати малі системи розподілу. Ми дуже потребуємо генерації», — додав він.

Довідка Finance.ua:

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачав перехід від «зеленого» тарифу до механізму аукціонів для нових об’єктів відновлюваної енергетики з 2020 року;

ухвалений закон обмежував з 2020 року встановлення домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати «зелений» тариф за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд.

Укрінформ За матеріалами:

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