В Україні відновлюють оплату "зеленого тарифу" власникам сонячних батарей — Finance.ua

В Україні відновлюють оплату "зеленого тарифу" власникам сонячних батарей
Держава відновлює повну оплату «зеленого тарифу» власникам домашніх сонячних електростанцій за вироблену електрику, яку скасували на початку війни.
Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.
Він зазначив, що 30 січня регулятор ухвалив рішення про скасування постанови, яка на період дії воєнного часу дозволяла проводити тільки часткові розрахунки з власниками домашніх сонячних електростанцій.
«Вчора ми ухвалили рішення відновити ці оплати. Комісія включила в тариф НЕК „Укренерго“ в повному обсязі кошти на це», — сказав Ущаповський.
За його словами, таким чином держава хоче стимулювати власників домашніх СЕС виробляти більше електроенергії на тлі її дефіциту в країні.
«Таким чином будемо розвивати малі системи розподілу. Ми дуже потребуємо генерації», — додав він.
Довідка Finance.ua:
- 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачав перехід від «зеленого» тарифу до механізму аукціонів для нових об’єктів відновлюваної енергетики з 2020 року;
- ухвалений закон обмежував з 2020 року встановлення домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати «зелений» тариф за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд.
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