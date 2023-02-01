В Україні відновлюють оплату "зеленого тарифу" власникам сонячних батарей — Finance.ua
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В Україні відновлюють оплату "зеленого тарифу" власникам сонячних батарей

Енергетика
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Держава відновлює повну оплату «зеленого тарифу» власникам домашніх сонячних електростанцій за вироблену електрику, яку скасували на початку війни.
Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.
Він зазначив, що 30 січня регулятор ухвалив рішення про скасування постанови, яка на період дії воєнного часу дозволяла проводити тільки часткові розрахунки з власниками домашніх сонячних електростанцій.
«Вчора ми ухвалили рішення відновити ці оплати. Комісія включила в тариф НЕК „Укренерго“ в повному обсязі кошти на це», — сказав Ущаповський.
За його словами, таким чином держава хоче стимулювати власників домашніх СЕС виробляти більше електроенергії на тлі її дефіциту в країні.
«Таким чином будемо розвивати малі системи розподілу. Ми дуже потребуємо генерації», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачав перехід від «зеленого» тарифу до механізму аукціонів для нових об’єктів відновлюваної енергетики з 2020 року;
  • ухвалений закон обмежував з 2020 року встановлення домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати «зелений» тариф за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд.
За матеріалами:
Укрінформ
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