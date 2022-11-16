В Україні суттєво скоротилася кількість вакансій: які професії в Топ-5 — Finance.ua

В Україні суттєво скоротилася кількість вакансій: які професії в Топ-5 Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

В Україні суттєво скоротилася кількість вакансій: які професії в Топ-5

Кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України, впродовж січня-жовтня поточного року скоротилася на 55,9%.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою зайнятості

Так, протягом січня-жовтня 2022 року пошукачам пропонувалося загалом 357,6 тис. вакансій проти 640 тис. минулого року.

Станом на 1 листопада Служба зайнятості мала на обліку понад 32,3 тис. пропозицій для працевлаштування. Тоді як на аналогічну дату роком раніше ця цифра дорівнювала 70,3 тис. пропозицій.

У п’ятірці найзатребуваніших — водії, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, підсобні робітники та бухгалтери.

Водночас статус безробітного на 1 листопада мали понад 239 тис. українців, з яких раніше працювали 214 тис. осіб.

Найбільше безробітних зафіксовано серед колишніх працівників сфери торгівлі (48,7 тис.), переробної промисловості (35 тис.), держуправління (24,7 тис.).

На одну вакансію наразі претендують 7,4 особи.

Згідно із оприлюдненими даними, динаміка реєстрації вакансій, починаючи з літа, демонструє поступове відновлення попиту на працівників.

Довідка Finance.ua:

наступного року Уряд запроваджує нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці;

Міністерство економіки очікує, що до кінця 2022 року в Україні буде приблизно 2,6 мільйона безробітних, що майже вдвічі більше, ніж у 2021-му.



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Укрінформ За матеріалами:

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