В Україні створили єдину екстрену службу 112: як вона працюватиме — Finance.ua
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В Україні створили єдину екстрену службу 112: як вона працюватиме

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Верховна Рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Документ в цілому підтримали 308 народних депутатів.
Про це повідомляється в проекті закону № 7581.
Закон передбачає:
  • створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій;
  • організація прийому звернень до екстрених служб за принципом «єдиного вікна», що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;
  • забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;
  • надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцезнаходження абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.
Як зазначається пояснювальній записці до проекту, з 24 лютого навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45%.
Основними причинами, які не дозволяють значно підвищити ефективність надання екстреної допомоги, є:
  • високе навантаження на екстрені служби, втрата часу від надходження виклику до початку надання допомоги постраждалим та недоліки в організації взаємодії — одна з головних причин високої смертності в разі настання екстрених ситуацій;
  • відсутність єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що не дозволяє залучати декілька екстрених служб у разі виникнення екстрених ситуацій.
«Для усунення цих недоліків необхідно запровадити систему швидкого реагування, що скоротить час реагування на небезпечні ситуації та підвищить ефективність підрозділів екстреної допомоги населенню», — йдеться в документі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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