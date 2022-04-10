В Україні створили сервіс пошуку житла для людей, які рятуються від війни — Finance.ua
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В Україні створили сервіс пошуку житла для людей, які рятуються від війни

Вчора 15:30Особисті фінанси
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Команда волонтерів ІТ-спільноти разом з Міністерством розвитку громад та територій та з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України створила сервіс пошуку житла в Україні для людей, які рятуються від війни — «Допомагай».
Сервіс дозволяє розмістити або знайти інформацію про житло на сайті — https://shelter.dopomagai.org або за номером гарячої лінії 0(800)332238 (безкоштовно по Україні).
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Оператори сервісу регулярно обдзвонюють оголошення, щоб перевірити їх актуальність.
Також користувачі «Допомагай» можуть залишити відгук чи скаргу, яку оператори колцентру перевіряють вручну, що дозволяє уникнути неприємних ситуацій та заблокувати шахраїв.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в Нацбанку попередили про одну з найпопулярніших афер під час воєнного стану — фейкові оголошення про оренду житла. Так, шахраї пропонують в оренду переселенцям житло в безпечних регіонах і просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів зникають;
  • сервіс для оренди осель Airbnb вирішив підтримати тих, хто поїхав з рідного дому через війну. Тепер у кожного громадянина є можливість отримати купон на суму від 1000 до 2000 євро, яким можна оплатити проживання. Розповідаємо, де можна подати заявку на отримання ваучера та як правильно заповнити спеціальну форму;
  • Кабміну, місцевій владі та військовій адміністрації пропонують дати можливість фіксувати ціни в окремо взятих регіонах, зокрема й вартість оренди житла.

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За матеріалами: Finance.ua
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