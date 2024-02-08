В Україні створять уніфіковану методику закупівель для цивільних проектів у відбудові — Finance.ua
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В Україні створять уніфіковану методику закупівель для цивільних проектів у відбудові

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В Україні планують створити уніфіковану методику із закупівлі супутніх послуг та робіт у цивільному будівництві в проєктах відновлення. Роботу над розробкою нових стандартів закупівель будуть проводити разом з учасниками ринку, включаючи архітекторів, інженерів, представників проектних та експертних організацій.
Про це повідомляє голова комітету ВР ​​з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк.
За її словами, розробку методики буде проводити Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури України, оскільки у них уже є успішний досвід з формування методики закупівлі робіт з будівництва. Втім, безпосередня робота над новими стандартами буде спільною — разом з ринком та профільними фахівцями, тому вже скоро для цього сформують команду експертів.
«Ми всі чудово розуміємо, наскільки важливим є питання якості та повноти проєктної документації, дотримання стандартів при проєктуванні та безпосередньому будівництві, а також ретельність технічних обстежень. При цьому, щоб залучити найкращих фахівців до важливих проєктів, державі дійсно необхідна прозора, уніфікована та зрозуміла методика закупівлі супутніх послуг та робіт в цивільному будівництві», — сказала Шуляк.
Вона наголосила: нові стандарти відновлення України необхідно створювати разом з урбаністичною та архітектурною спільнотою. Тому задля пошуку спільних точок дотику та перших кроків дорожньої мапи співпраці держави та професійного середовища відбулась ця зустріч разом з Державним агентством відновлення і розвитку інфраструктури.
«Нам потрібно пам’ятати, що у майбутньому ефективна комунікація між профільними державними установами та архітекторами допомогла б налагодити ефективну співпрацю. Тому потрібно створювати нові правила, завдяки яким підвищуватиметься якість послуг і експертизи в галузі», — підкреслила Шуляк.
Нардеп також зазначила, що будь-яка монополія вузького кола осіб на держзамовлення неприпустима, адже до проєктування під час відновлення українських міст і сіл повинні мати змогу долучатися всі професіонали на рівних умовах і засадах. Йдеться про залучення до грамотного відновлення країни провідних архітектурних бюро та самостійних талановитих архітекторів.
Нагадаємо, з березня 2024 року запрацює цифрова екосистема відбудови України DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), що дозволить запустити відбудову на повну — здійснювати управління проектами відновлення і проводити їх моніторинг від етапу відбору до завершення реалізації.
За матеріалами:
РБК-Україна
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