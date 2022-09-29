В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН — Finance.ua

В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН Вчора 09:13

В Україні створять Проєктний офіс Продовольчої організації ООН. Підписання відповідної угоди між Кабінетом міністрів України та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН — FAO уряд погодить сьогодні.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Створення такого офісу дасть змогу збільшити надання гуманітарної допомоги українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, розширить програми підтримки українських сільгоспвиробників, стане передумовою тіснішої координації в питаннях зернового експорту й у перспективі сприятиме зростанню українського експорту.

Довідка Finance.ua:

Хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН.

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