В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН — Finance.ua

В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН
В Україні створять Проєктний офіс Продовольчої організації ООН. Підписання відповідної угоди між Кабінетом міністрів України та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН — FAO уряд погодить сьогодні.
Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
Створення такого офісу дасть змогу збільшити надання гуманітарної допомоги українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, розширить програми підтримки українських сільгоспвиробників, стане передумовою тіснішої координації в питаннях зернового експорту й у перспективі сприятиме зростанню українського експорту.
Довідка Finance.ua:
- Хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН.
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