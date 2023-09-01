В Україні стало більше «білих» нотаріусів: топ регіонів, де їх найбільше — Finance.ua

В Україні стало більше «білих» нотаріусів: топ регіонів, де їх найбільше Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

В Україні стало більше «білих» нотаріусів: топ регіонів, де їх найбільше

Український нотаріат майже повністю поновився.

Про це пише Опендатабот.

Так, за даними Мін'юсту, станом на кінець літа в Україні мають ліцензію на вчинення нотаріальних дій 6075 фахівців, а працювати у повній мірі, зокрема, з відчуженням цінних активів та нерухомості можуть 5 693 спеціалісти.

Після початку повномасштабного вторгнення доступ нотаріусів до реєстрів поновлювався поступово — з початку травня. Тоді у «білому» списку Мін'юсту було лише 2 832 фахівців, що могли фіксувати справи, пов’язані з цінним майном. Для порівняння, напередодні великої війни ліцензію мав 6 541 нотаріус.

Лише за перший місяць кількість фахівців що працює, зросла більше ніж у 1,5 рази — на 59%. До кінця 2022 року свою роботу поновлювало все більше нотаріусів — так, станом на січень поточного року у переліку нараховувалось 5 512 фахівців.

Наразі можна припустити, що більшість нотаріусів, які хотіли та мали змогу повернутись до роботи, вже це зробили. Так, від початку 2023 року кількість фахівців, що працює, зросла лише на 3%.

Інфографіка: Опендатабот

П’ята частина від усіх нотаріусів, що працюють в Україні під час великої війни, припадає на Київ — 1 230 спеціалістів. У порівнянні до початку повномасштабного вторгнення, їх кількість зросла майже учетверо. Серед регіонів України до топ-3 потрапили також Дніпро (467 фахівців) та Львів (434).

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабного вторгнення у роботі нотаріусів стався ряд змін. Так, зокрема, перший час не працювали державні реєстри, а після їх відкриття поновлення доступу для нотаріусів відбувалося поступово;

деякі обмеження залишаються й понині: так, не всім нотаріусам під час воєнного стану дозволено вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна. Посвідчення договорів здійснюється виключно фахівцями, які включені до затвердженого Мін'юстом переліку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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