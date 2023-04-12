В Україні спростили реєстрацію місця проживання дітей-переселенців — Finance.ua

В Україні спростили реєстрацію місця проживання дітей-переселенців
Верховна Рада України спростила реєстрацію місця проживання дітей внутрішньо переміщених осіб. За це рішення проголосував 301 народний депутат.
Йдеться про законопроект № 8092, що покликаний врегулювати питання оформлення для дітей документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.
Законом передбачається, що на період тимчасової окупації росією території України, а також на період віднесення громад до територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, місцем проживання дитини вважатиметься зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників, з якими проживає дитина.
Оформлення та обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, вклеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України здійснює Державна міграційна служба за місцем звернення переселенців.
Закон набирає чинності через один місяць із дня його опублікування.
Як зазначили в Мінреінтеграції, ухвалення цього закону значно спростить доступ дітей внутрішніх переселенців до гарантованих державою соціальних, адміністративних та інших послуг, зокрема — пільг при вступі до закладів вищої або професійної освіти.
Довідка Finance.ua:
- в Україні вводять полегшені умови погашення кредитів для низки внутрішніх переселенців (ВПО) та мешканців територій, які найбільше постраждали від бойових дій. Йдеться про обов’язкову реструктуризацію боргів;
- аналітики розглянули найрозповсюдженіші ситуації, коли внутрішні переселенці можуть отримати відмову у виплаті на проживання;
- більшість українців, які змінили місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування. Пропонуємо добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям.
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