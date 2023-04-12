В Україні спростили реєстрацію місця проживання дітей-переселенців — Finance.ua

В Україні спростили реєстрацію місця проживання дітей-переселенців Вчора 12:01 — Особисті фінанси

В Україні спростили реєстрацію місця проживання дітей-переселенців

Верховна Рада України спростила реєстрацію місця проживання дітей внутрішньо переміщених осіб. За це рішення проголосував 301 народний депутат.

Йдеться про законопроект № 8092 , що покликаний врегулювати питання оформлення для дітей документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

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Законом передбачається, що на період тимчасової окупації росією території України, а також на період віднесення громад до територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, місцем проживання дитини вважатиметься зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників, з якими проживає дитина.

Оформлення та обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, вклеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України здійснює Державна міграційна служба за місцем звернення переселенців.

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Закон набирає чинності через один місяць із дня його опублікування.

Як зазначили в Мінреінтеграції , ухвалення цього закону значно спростить доступ дітей внутрішніх переселенців до гарантованих державою соціальних, адміністративних та інших послуг, зокрема — пільг при вступі до закладів вищої або професійної освіти.

Довідка Finance.ua:

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УНІАН За матеріалами:

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