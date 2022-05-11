В Україні спростили правила влаштування дитини під патронат в період воєнних дій — Finance.ua
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В Україні спростили правила влаштування дитини під патронат в період воєнних дій

Вчора 19:16
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Кабмін ухвалив рішення, яке забезпечує під час воєнного стану безпеку дітей, влаштованих під патронат, та дітей, які в період воєнних дій залишились без батьківського піклування і потребують захисту та забезпечення права на догляд та виховання в безпечному та сприятливому сімейному середовищі.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики.
Спростили порядок влаштування дитини під патронат та дещо змінили правила перебування в сім’ї патронатного під час воєнного або надзвичайного стану та у разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини.
Завдяки ухваленому рішенню врегульовано:
  • механізм переміщення дитини разом із сім’єю патронатного вихователя на безпечну територію у разі виникнення загрози її життю чи здоров’ю;
  • можливість влаштування до сім’ї патронатного вихователя за його згодою дітей, які не є рідними братами та сестрами або такими, що виховувались в одній сім’ї;
  • можливість продовження або припинення дії договору про патронат над дитиною з урахуванням фактичних обставин;
  • механізм прийняття рішення про надання послуги патронату над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату за розпорядженням сільського, селищного, міського голови на підставі подання служби у справах дітей;
  • розмежування функцій служб у справах дітей за місцем створення сім’ї патронатного вихователя та за місцем її переміщення на безпечній території.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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