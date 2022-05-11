В Україні спростили правила влаштування дитини під патронат в період воєнних дій — Finance.ua

В Україні спростили правила влаштування дитини під патронат в період воєнних дій

Вчора 19:16

Кабмін ухвалив рішення, яке забезпечує під час воєнного стану безпеку дітей, влаштованих під патронат, та дітей, які в період воєнних дій залишились без батьківського піклування і потребують захисту та забезпечення права на догляд та виховання в безпечному та сприятливому сімейному середовищі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Спростили порядок влаштування дитини під патронат та дещо змінили правила перебування в сім’ї патронатного під час воєнного або надзвичайного стану та у разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини.

Завдяки ухваленому рішенню врегульовано:

механізм переміщення дитини разом із сім’єю патронатного вихователя на безпечну територію у разі виникнення загрози її життю чи здоров’ю;

можливість влаштування до сім’ї патронатного вихователя за його згодою дітей, які не є рідними братами та сестрами або такими, що виховувались в одній сім’ї;

можливість продовження або припинення дії договору про патронат над дитиною з урахуванням фактичних обставин;

механізм прийняття рішення про надання послуги патронату над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату за розпорядженням сільського, селищного, міського голови на підставі подання служби у справах дітей;

розмежування функцій служб у справах дітей за місцем створення сім’ї патронатного вихователя та за місцем її переміщення на безпечній території.

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