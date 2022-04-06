В Україні спростили отримання ліцензій на автомобільні перевезення — Finance.ua

В Україні спростили отримання ліцензій на автомобільні перевезення

Вчора 21:04 — Казна та Політика

В Україні спростили отримання ліцензій на автомобільні перевезення

З 6 квітня в Україні спростять та оцифрують процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану.

Про це повідомив в Telegram заступник міністра інфраструктури Мустафа Найем.

Для усіх видів ліцензій вдвічі скорочено обсяг необхідних для отримання ліцензії документів; скасовано необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи; скасовано подачу документів про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів.

Термін розгляду заявки на отримання ліцензії за новою процедурою скорочено з 10 до 1−3 днів.

Спрощення процедури стосуватиметься отримання ліцензій на:

внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Автоматизована електронна система прийому заявок на отримання відповідних ліцензій почне працювати з 13 квітня. Отримати ліцензію можна буде в інформаційній системі «ШЛЯХ» Державної служби безпеки на транспорті.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті.

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