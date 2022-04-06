В Україні спростили отримання ліцензій на автомобільні перевезення — Finance.ua

В Україні спростили отримання ліцензій на автомобільні перевезення
З 6 квітня в Україні спростять та оцифрують процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану.
Про це повідомив в Telegram заступник міністра інфраструктури Мустафа Найем.
Для усіх видів ліцензій вдвічі скорочено обсяг необхідних для отримання ліцензії документів; скасовано необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи; скасовано подачу документів про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів.
Термін розгляду заявки на отримання ліцензії за новою процедурою скорочено з 10 до 1−3 днів.
Спрощення процедури стосуватиметься отримання ліцензій на:
внутрішні перевезення пасажирів автобусами;
внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
міжнародні перевезення пасажирів автобусами;
міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
Автоматизована електронна система прийому заявок на отримання відповідних ліцензій почне працювати з 13 квітня. Отримати ліцензію можна буде в інформаційній системі «ШЛЯХ» Державної служби безпеки на транспорті.
Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті.
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