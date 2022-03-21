В Україні спростили маркування імпортних продуктів харчування — Finance.ua

«Йдеться про пом’якшення низки вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України», — ідеться в повідомленні.
Зокрема:
постачальники харчової продукції можуть не вказувати інформацію про продукт державною мовою України. Натомість партія товару має обов’язково супроводжуватись даними українською мовою;
маркування продуктів харчування та кормів, які пересилаються як гуманітарна допомога, дозволяється здійснювати мовою імпортера;
оператори ринку у разі закриття своїх підприємств можуть використовувати залишки упаковки або тари на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.
«Послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують. Забезпечення населення всім необхідним має відбуватися безперебійно за будь-яких умов, і це — пріоритетне завдання Уряду», — ідеться у повідомленні.