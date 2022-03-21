В Україні спростили маркування імпортних продуктів харчування — Finance.ua

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В Україні спростили маркування імпортних продуктів харчування

Вчора 15:29Казна та Політика
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В Україні спростили маркування імпортних продуктів харчуванняВ Україні спростили маркування імпортних продуктів харчування
Кабінет Міністрів України спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування, щоб їх можна було швидше ввезти під час воєнного стану.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Йдеться про пом’якшення низки вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України», — ідеться в повідомленні.
Зокрема:
  • постачальники харчової продукції можуть не вказувати інформацію про продукт державною мовою України. Натомість партія товару має обов’язково супроводжуватись даними українською мовою;
  • маркування продуктів харчування та кормів, які пересилаються як гуманітарна допомога, дозволяється здійснювати мовою імпортера;
  • оператори ринку у разі закриття своїх підприємств можуть використовувати залишки упаковки або тари на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.
«Послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують. Забезпечення населення всім необхідним має відбуватися безперебійно за будь-яких умов, і це — пріоритетне завдання Уряду», — ідеться у повідомленні.
За матеріалами: УНН
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