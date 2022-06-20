В Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війни — Finance.ua

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В Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війни

Вчора 10:05Казна та Політика
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В Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війниВ Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війни
Верховна Рада спростить порядок встановлення фактів народження чи смерті на території, де діє військовий чи надзвичайний стан.
Відповідний законопроєкт № 7310 «Про внесення змін до деяких законів про особливості встановлення юридичних фактів в умовах військового чи надзвичайного стану» у першому читанні підтримали 273 народні депутати.
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Законопроєкт, зокрема, пропонує внести зміни до Цивільного процесуального Кодексу.
Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами або їх представниками дитини до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.
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Суд розглядатиме подібні справи невідкладно, а схвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи в межах зазначених територій може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.
Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Факти
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