В Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війни — Finance.ua

В Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війни

Вчора 10:05 — Казна та Політика

В Україні спростять процедуру встановлення фактів народження та смерті на час війни

Верховна Рада спростить порядок встановлення фактів народження чи смерті на території, де діє військовий чи надзвичайний стан.

Відповідний законопроєкт № 7310 «Про внесення змін до деяких законів про особливості встановлення юридичних фактів в умовах військового чи надзвичайного стану» у першому читанні підтримали 273 народні депутати.

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Законопроєкт, зокрема, пропонує внести зміни до Цивільного процесуального Кодексу.

Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами або їх представниками дитини до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Суд розглядатиме подібні справи невідкладно, а схвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи в межах зазначених територій може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

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