В Україні скасували весняний призов строковиків — Finance.ua

В Україні скасували весняний призов строковиків

Вчора 11:43 — Казна та Політика

В Україні скасували весняний призов строковиків

В Україні у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.

Про це повідомляєГенштаб ЗСУ.

Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією рф та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 Про загальну мобілізацію в державі оголошено загальну мобілізацію.

«Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Отож, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.