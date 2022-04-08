В Україні скасували весняний призов строковиків — Finance.ua

В Україні у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.
Про це повідомляєГенштаб ЗСУ.
Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією рф та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 Про загальну мобілізацію в державі оголошено загальну мобілізацію.
«Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Отож, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», — йдеться у повідомленні.