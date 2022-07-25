В Україні сформовані продовольчі резерви для постачання на деокуповані території - Мінагрополітики — Finance.ua

В Україні сформовані продовольчі резерви для постачання на деокуповані території - Мінагрополітики Вчора 09:46 — Казна та Політика

В Україні сформовані продовольчі резерви для постачання на деокуповані території - Мінагрополітики

При кожні обласній адміністрації, території якої тимчасово захоплені росією, сформовані продовольчі резерви для забезпечення жителів продуктами після деокупації цих територій.

«На сьогодні при кожній ОВА, території якої тимчасово перебувають під окупацією, заготовлені базові продуктові набори та сформовано продовольчі резерви, щоб після деокупації одразу ж забезпечити мешканців цих областей продовольством. Це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Харківські області», — йдеться у повідомленні.

У Мінагро нагадали, що на початку березня за бюджетні кошти розпочалися закупівлі продовольчих товарів вітчизняного виробництва зі списку критичних товарів для споживання та передачі їх населенню.

«Товари закуповувалися через місцеві військові адміністрації і використовувалися фактично для двох цілей — роздачі внутрішньо переміщеним особам в усіх областях України, а також для формування резерву на випадок потенційного форс-мажору чи блокування того чи іншого регіону», — прокоментував перший заступник Мінагрополітики Тарас Висоцький.

Зазначається, що базовий набір — це 12,5 кг продуктів довгострокового зберігання, куди входять крупи, олія, консерви, молочні та м’ясні продукти, картопля, сухарі, печиво.

Крім того, в Україні затверджено план із забезпечення продуктової безпеки в умовах воєнного стану. Він передбачає моніторинг стану продовольчої безпеки і сільськогосподарської інфраструктури в цілому; надання підтримки виробникам харчових продуктів; надання адресної допомоги соціально вразливим категоріям населення; централізований контроль за цінами на продукти.

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Укрінформ За матеріалами:

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