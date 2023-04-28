В Україні розробляють БПЛА-торпеди — Finance.ua

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В Україні розробляють БПЛА-торпеди

Технології&Авто
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В Україні розробляють БПЛА-торпеди
В Україні розробляють БПЛА-торпеди
Український оборонно промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди. Про це повідомляє «Мілітарний». Розробляють декілька версій торпед. Один з прототипів уже представили на виставці Brave1. Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів. У випадку глушіння апарат ідентифікує зону глушіння.
Заявлено, що апарат може перебувати до 3 місяців в режимі очікування. Автоматичне сканування області апарат робить 3D-сонаром, гідрофоном, камерою. Таке сканування допоможе робити мінні мапи для розмінування. Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS (під водою) чи під час глушіння сигналу. Апарат ідентифікує цілі за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі.
Система наведення включає пасивну гідролокацію — ідентифікацію та пеленгування підводних та надводних об’єктів за допомогою системи гідрофонів. Також включені ультразвукові сонари (активна гідролокація) на близькій відстані. Пеленгування та ідентифікація за розміром об’єктів.
Загалом розробляється три версії: TLK 1000 (4-12 метри); TLK 400 (4-6 метрів); TLK 150 (2,5 метри). TLK 150 буде оснащений електродвигуном, матиме 100 км ходу та здатність нести до 20-50 кг вибухівки. TLK 400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1200 кілометрів.
За матеріалами:
Portaltele
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