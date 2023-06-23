В Україні розпочався сезон збору найдорожчої ягоди — Finance.ua

В Україні розпочався сезон збору найдорожчої ягоди Сьогодні 06:49 — Казна та Політика

В Україні розпочався сезон збору найдорожчої ягоди

В українській компанії BlueBerry розпочався сезон збирання свіжої лохини на ягідній плантації у сонячному Закарпатті.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що лохина TM BlueBerry вже доступна у мережах українських супермаркетів.

Безпека вирощування ягоди на плантаціях BlueBerry підтверджена сертифікатами GlobalG.A.P. & GRASP та SEDEX.

«Незважаючи на весняні заморозки, які вплинули на врожай багатьох виробників ягід України, команда BlueBerry вживала заходів щодо протидії весняним заморозкам на ягідній плантації лохини в Закарпатті та змогла зібрати добрий урожай», — зазначають у EastFruit.

Як раніше повідомляла CEO компанії BlueBerry Наталія Пукшин, ягідним бізнесом команда почала займатися у 2013 році. Переглянули досвід компаній в Америці та Польщі, і після цього команда прийняла рішення реалізувати перспективний проект в Україні в ягідному секторі, працюючи саме з лохиною.

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