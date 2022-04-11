В Україні розпочався процес обстеження будівель, пошкоджених у результаті війни — Finance.ua
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В Україні розпочався процес обстеження будівель, пошкоджених у результаті війни

Вчора 12:17Казна та Політика
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В Україні розпочався процес з обстеження зруйнованих та пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.
Наразі перша група експертів виїхала до Київської області.
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«У результаті збройної агресії рф в Україні було пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів критичної інфраструктури. Відтак для їх обстеження вже сформовано низку груп, до яких входять небайдужі фахівці та експерти, які мають відповідну кваліфікацію. І такі групи продовжують формуватися», — сказала Козловська.
Обстеження мають проводити виконавці робіт, які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати на право виконання робіт.
Наразі вирішується питання щодо порядку заходів для визначення можливості подальшої експлуатації таких будівель і споруд, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.
Обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель і споруд відбувається тільки після процесу розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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