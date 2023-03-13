В Україні розпочали вже другу посівну за час війни – Шмигаль — Finance.ua

В Україні розпочали вже другу посівну за час війни – Шмигаль Сьогодні 21:22 — Казна та Політика

Попри чергові атаки на українську енергетичну систему країна розпочала другий за час війни посівний сезон, перші 16 тисяч гектарів зернових і бобових вже засіяні.

Про це повідомив , підбиваючи підсумки тижня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Розпочали вже другу посівну за час війни. Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур», — сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що Україна і Польща також спростили перетин кордону для сільськогосподарської продукції і працюють над розширенням зернової ініціативи та портових потужностей на Дунаї.

Уряд також виділив 5 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на експериментальний проект з відновлення енергетичної інфраструктури відповідно до стандартів безпеки воєнного часу, конкретні результати якого очікуються найближчим часом.

Крім того, уряд виділив додаткову дотацію у розмірі 10,2 млрд грн на підтримку регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії, та ухвалив рішення про активізацію будівництва нових військово-інженерних укріплень на окремих напрямках.

Шмигаль також підкреслив роботу над новою програмою з МВФ, з метою швидкого досягнення згоди за всіма параметрами. Очікується, що загальний розмір програми перевищить 15 млрд доларів, що, за підтримки США, ЄС та країн G7, дозволить повністю профінансувати дефіцит бюджету цього року.

Економічна Правда За матеріалами:

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