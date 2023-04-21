В Україні різко зросли продажі мотоциклів та мопедів — Finance.ua
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В Україні різко зросли продажі мотоциклів та мопедів

Технології&Авто
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У березні українці придбали 4,4 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 1366% більше, ніж у березні-2022 та на 144% більше, ніж у лютому поточного року.
Серед загальної кількості 50,9% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2 240 штук. Таким чином, сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.
Близько 1,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 38,3% від загальної кількості.
Лише менше 11% були імпортовані вживаними з-за кордону (471 од.).
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку:
  1. Jawa 350 — 29 шт.
  2. Honda CB500 — 27 од.
  3. Lifan LF200 — 27 шт.
  4. Loncin LX250 — 25 шт.
  5. Bajaj Dominar 400 — 21 од.
  6. Geon Scrambler 250 — 20 шт.
  7. Lifan LF150 — 19 шт.
  8. Shineray XY250 — 19 од.
  9. Yamaha FZ-6 — 18 шт.
  10. Bajaj Pulsar NS200 — 17 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди:
  1. Musstang MT125 — 172 шт.
  2. Spark SP125C — 115 од.
  3. Lifan LF175 — 109 шт.
  4. Bajaj Boxer BM 150 — 77 од.
  5. Spark SP200 — 74 шт.
  6. Viper V125 — 67 шт.
  7. Kovi 250 — 60 шт.
  8. Loncin LX250 — 56 од.
  9. Musstang MT110 — 55 шт.
  10. Musstang MT150 — 53 шт.
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За матеріалами:
MMR
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