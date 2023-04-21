В Україні різко зросли продажі мотоциклів та мопедів — Finance.ua

В Україні різко зросли продажі мотоциклів та мопедів
У березні українці придбали 4,4 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 1366% більше, ніж у березні-2022 та на 144% більше, ніж у лютому поточного року.
Серед загальної кількості 50,9% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2 240 штук. Таким чином, сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.
Близько 1,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 38,3% від загальної кількості.
Лише менше 11% були імпортовані вживаними з-за кордону (471 од.).
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку:
- Jawa 350 — 29 шт.
- Honda CB500 — 27 од.
- Lifan LF200 — 27 шт.
- Loncin LX250 — 25 шт.
- Bajaj Dominar 400 — 21 од.
- Geon Scrambler 250 — 20 шт.
- Lifan LF150 — 19 шт.
- Shineray XY250 — 19 од.
- Yamaha FZ-6 — 18 шт.
- Bajaj Pulsar NS200 — 17 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди:
- Musstang MT125 — 172 шт.
- Spark SP125C — 115 од.
- Lifan LF175 — 109 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 77 од.
- Spark SP200 — 74 шт.
- Viper V125 — 67 шт.
- Kovi 250 — 60 шт.
- Loncin LX250 — 56 од.
- Musstang MT110 — 55 шт.
- Musstang MT150 — 53 шт.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Поділитися новиною