В Україні різко зросли продажі мотоциклів та мопедів — Finance.ua

В Україні різко зросли продажі мотоциклів та мопедів Сьогодні 05:00 — Технології&Авто

У березні українці придбали 4,4 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 1366% більше, ніж у березні-2022 та на 144% більше, ніж у лютому поточного року.

Серед загальної кількості 50,9% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2 240 штук. Таким чином, сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

Близько 1,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 38,3% від загальної кількості.

Лише менше 11% були імпортовані вживаними з-за кордону (471 од.).

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку:

Jawa 350 — 29 шт. Honda CB500 — 27 од. Lifan LF200 — 27 шт. Loncin LX250 — 25 шт. Bajaj Dominar 400 — 21 од. Geon Scrambler 250 — 20 шт. Lifan LF150 — 19 шт. Shineray XY250 — 19 од. Yamaha FZ-6 — 18 шт. Bajaj Pulsar NS200 — 17 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди:

Musstang MT125 — 172 шт. Spark SP125C — 115 од. Lifan LF175 — 109 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 77 од. Spark SP200 — 74 шт. Viper V125 — 67 шт. Kovi 250 — 60 шт. Loncin LX250 — 56 од. Musstang MT110 — 55 шт. Musstang MT150 — 53 шт.

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