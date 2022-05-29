В Україні припинять індексацію соцвиплат — прогноз
На тлі війни з росією соціальні виплати в Україні виконуватимуться вчасно, проте індексуватись поки що не будуть.
Такий прогноз в інтерв’ю Уніан озвучив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
«Бюджетний дефіцит збільшився у квітні до 3,1 млрд доларів, а доходи з регулярних джерел були мізерними. У квітні країна змогла покрити податковими, митними та іншими регулярними надходженнями лише 32 відсотки видатків загального фонду або 54 млрд гривень. Ще 13 відсотків було покрито за рахунок грантів, а решта 54 відсотки — за рахунок запозичень», — наголосив економіст.
Вишлінський також зазначив, що бюджетна система здається більш крихкою, ніж фінансова чи економіка в цілому.
«Бюджетна система здається більш крихкою, ніж фінансова чи економіка в цілому. Схоже, що іноземна фінансова допомога протягом найближчих місяців стане рятівним колом для держави. Наш базовий прогноз виходить із того, що соціальні виплати будуть виконуватися вчасно, але поки що індексуватися не будуть» , — заявив економіст.
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