В Україні припинять індексацію соцвиплат — прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні припинять індексацію соцвиплат — прогноз

Вчора 15:05Особисті фінанси
1641
В Україні припинять індексацію соцвиплат — прогнозВ Україні припинять індексацію соцвиплат — прогноз
На тлі війни з росією соціальні виплати в Україні виконуватимуться вчасно, проте індексуватись поки що не будуть.
Такий прогноз в інтерв’ю Уніан озвучив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
«Бюджетний дефіцит збільшився у квітні до 3,1 млрд доларів, а доходи з регулярних джерел були мізерними. У квітні країна змогла покрити податковими, митними та іншими регулярними надходженнями лише 32 відсотки видатків загального фонду або 54 млрд гривень. Ще 13 відсотків було покрито за рахунок грантів, а решта 54 відсотки — за рахунок запозичень», — наголосив економіст.
Читайте також
Вишлінський також зазначив, що бюджетна система здається більш крихкою, ніж фінансова чи економіка в цілому.
«Бюджетна система здається більш крихкою, ніж фінансова чи економіка в цілому. Схоже, що іноземна фінансова допомога протягом найближчих місяців стане рятівним колом для держави. Наш базовий прогноз виходить із того, що соціальні виплати будуть виконуватися вчасно, але поки що індексуватися не будуть» , — заявив економіст.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до заробітної плати 💸
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.