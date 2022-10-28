В Україні провели тест імпорту електроенергії з Європи — Finance.ua

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В Україні провели тест імпорту електроенергії з Європи

Енергетика
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В Україні провели тест імпорту електроенергії з Європи
В Україні провели тест імпорту електроенергії з Європи
«Енергетична компанія України» здійснила тестову імпортну поставку електроенергії з Європи — зі Словаччини.
Про це у коментарі Суспільному повідомили у пресслужбі компанії.
«З метою підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності державний енерготрейдер АТ „Енергетична компанія України“ здійснило першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини. Фактичний імпорт потужністю 1 МВт відбувся 27 жовтня 2022 року», — йдеться у повідомлені.
Право на здійснення імпорту «Енергетична компанія України» отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж. Його 25 жовтня провів оператор національної системи передачі НЕК «Укренерго».
Унаслідок ракетних обстрілів і пошкодження енергетичної інфраструктури ризики сталого проходження опалювального періоду значно збільшились, сказав генеральний директор «Енергетичної компанії України» Віталій Бутенко. Як державний трейдер компанія шукає можливості та інструменти, що дозволять зменшити ці ризики.
«Здійснення тестових поставок — частина цієї роботи. Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну — це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження», — сказав Бутенко.
«На базі компанії буде створено сучасну трейдингову платформу, що дасть можливість державі стати ефективним та конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі — на глобальних ринках енергоресурсів», — зазначили у пресслужбі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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