В Україні провели першу дистанційну реструктуризацію облігацій — Finance.ua
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В Україні провели першу дистанційну реструктуризацію облігацій

Фондовий ринок
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В Україні провели першу дистанційну реструктуризацію облігацій
В Україні провели першу дистанційну реструктуризацію облігацій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо погодження змін до рішень про емісію цільових іменних незабезпечених корпоративних облігацій ТОВ «Анева Індастрі».
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Вперше товариство провело електронні загальні збори облігаціонерів під час війни для здійснення реструктуризації своїх зобов’язань за випусками облігацій.
Завдяки проведеним зборам емітенту вдалось досягти згоди з облігаціонерами для встановлення нових строків обігу та погашення облігацій.
«Це хороший тренд, що в компаніях відбувається цифрова трансформація їх бізнес-процесів. Це значно полегшує прийняття рішень для ефективної діяльності особливо зараз, під час війни. Зокрема, ми бачимо гнучкість процесів та збільшення можливостей для пошуку компромісів між боржником (емітентом) та кредиторами (власниками облігацій)», — зазначив Максим Лібанов, Член НКЦПФР.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на доповнений перелік випадків зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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