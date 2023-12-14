В Україні провели перевірки на підприємствах, що затримували зарплату — Finance.ua

В Україні провели перевірки на підприємствах, що затримували зарплату Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

В Україні провели перевірки на підприємствах, що затримували зарплату

З 16 червня цього року інспектори праці провели заходи контролю на 668 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати. Внесено 559 приписів щодо усунення виявлених порушень. 229 підприємств-боржників погасили заборгованість із виплати зарплати на суму 295,1 млн грн.

Про це УНН повідомив голова Держпраці Ігор Дегнера.

Дегнера нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну уряд ухвалив рішення про припинення на період воєнного стану перевірок бізнесу, зокрема, з питань законодавства про працю та про охорону праці.

«Проте на виконання доручення Прем‘єр-міністра України щодо здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб-підприємців, починаючи з 16.06.2023 інспектори праці провели заходи контролю на 668 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, з яких 109 підприємств на дату проведення перевірки погасили заборгованість», — розповів Дегнера.

Він зазначив, що за результатами заходів контролю інспекторами праці внесено 559 приписів про усунення виявлених порушень.

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«На вимоги інспекторів праці 229 підприємств-боржників погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 295,1 млн грн, тобто підприємства повністю чи частково розрахувалися з 16 359 працівниками», — сказав Дегнера.

Голова Держпраці зауважив, що воєнний стан не є причиною невиплати заробітної плати.

«Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці лише тоді, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Проте звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати. Наявність трудового договору за таких умов набагато спрощує процедуру отримання заборгованої заробітної плати шляхом звернення до суду та примусового стягнення органами виконавчої служби», — розповів Дегнера.

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