В Україні пропонують зменшити ставку ПДФО для зарплати до 9% — Finance.ua

7 квітня 2022 року нардеп із фракції «Слуга народу» Олексій Устенко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7262 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збереження робочих місць в умовах воєнного стану».
Чому потрібні ці зміни? Враховуючи значну нестабільність економічних процесів у зв’язку із збройною агресією з боку рф — спостерігається значний ріст рівня неформального безробіття, а також відтік працездатного населення з України.
Так, після початку повномасштабного вторгнення росії, роботодавці почали масово оформлювати найманим працівникам довгострокові неоплачувані відпустки.
Додатковим стимулом для неформального звільнення, окрім скасування перевірок Держпраці на період воєнного стану, є значне навантаження на фонд оплати праці. Ефективна ставка податку (із врахуванням ЄСВ) складає 34%, що в порівнянні з ринками робочої сили розвинених країн (Швейцарія (21,8%), Канад та Великобританія (30,9%), США (31,7%), Японія (32,6%)) — є абсолютно не конкурентоздатною.
Такі процеси призведуть до повного дефіциту бюджету, тому ініціатори законопроєкта запевняють, що державі час втрутитися у цей процес, аби запобігти кризі.
Що хочуть змінити?
Проєктом запропоновано на період з 1 квітня 2022 року та до 31 грудня року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан:
встановити ставку 9% на доходи, що нараховуються (виплачуються, надаються) у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
встановити ставку 5% для новоствореного робочого місця на доходи у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
Що це дасть?
Законопроєкт має такі цілі:
стимулювання для відновлення робочого режиму для тих найманих працівників, що перейшли в режим довгострокової неоплачуваної відпуски;
сприяння не допущенню подальшого вимушеного звільнення найманих працівників;
виведення з тіні ринку праці;
стимулювання створення нових робочих місць;
збільшення показників надходжень до бюджету від податку на доходи фізичних осіб.
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