В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур — Finance.ua

«Зважаючи на поточну ситуацію в Україні, у 2022 році може бути засіяно близько 13,9 млн га площ ярих культур, що становить 75% від загальних площ до початку повномасштабної війни. Збільшення на 5% від попередньої оцінки відбулося, насамперед, завдяки звільненню від тимчасової окупації Київської, Чернігівської, Сумської областей та деяких територій інших регіонів України», — йдеться в повідомленні.
За даними аналітики, повноцінна посівна кампанія на звільнених територіях неможлива через руйнування матеріальної бази сільгоспвиробників, викрадення частини сільгосптехніки окупантами, замінування полів та шляхів, залишки снарядів, мін та техніки на полях, а також брак працівників та фінансів для виконання всіх робіт.
Прогнозують в УКАБ і зміну структури посівів на користь менш затратних соняшника, сої, гречки та інших зернових колосових культур.
Загалом очікується, що площі посіву ярого ячменю в 2022 році можуть становити 906 тис. га (-32% до загальних площ 2021 року), площі кукурудзи скоротяться до 3,8 млн га (-31%), соняшнику очікується 4,7 млн га (-28%), площі під соєю збільшаться до 1,4 млн га (+12%).
Також значними є втрати площ під томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами, які традиційно в значній мірі вирощулися на півдні та сході України.