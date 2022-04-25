В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур — Finance.ua

В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур

Вчора 07:12 — Аграрний ринок

В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур

Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) збільшили власний прогноз щодо засіяних ярими культурами площ в 2022 році. Очікується, що цьогоріч ярими буде засіяно майже 14 млн га.

Про це повідомляє асоціація УКАБ

«Зважаючи на поточну ситуацію в Україні, у 2022 році може бути засіяно близько 13,9 млн га площ ярих культур, що становить 75% від загальних площ до початку повномасштабної війни. Збільшення на 5% від попередньої оцінки відбулося, насамперед, завдяки звільненню від тимчасової окупації Київської, Чернігівської, Сумської областей та деяких територій інших регіонів України», — йдеться в повідомленні.

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За даними аналітики, повноцінна посівна кампанія на звільнених територіях неможлива через руйнування матеріальної бази сільгоспвиробників, викрадення частини сільгосптехніки окупантами, замінування полів та шляхів, залишки снарядів, мін та техніки на полях, а також брак працівників та фінансів для виконання всіх робіт.

Прогнозують в УКАБ і зміну структури посівів на користь менш затратних соняшника, сої, гречки та інших зернових колосових культур.

Загалом очікується, що площі посіву ярого ячменю в 2022 році можуть становити 906 тис. га (-32% до загальних площ 2021 року), площі кукурудзи скоротяться до 3,8 млн га (-31%), соняшнику очікується 4,7 млн га (-28%), площі під соєю збільшаться до 1,4 млн га (+12%).

Також значними є втрати площ під томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами, які традиційно в значній мірі вирощулися на півдні та сході України.

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