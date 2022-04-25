В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур — Finance.ua
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В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур

Вчора 07:12Аграрний ринок
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В Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культурВ Україні прогнозують зміну структури посівів на користь менш затратних культур
Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) збільшили власний прогноз щодо засіяних ярими культурами площ в 2022 році. Очікується, що цьогоріч ярими буде засіяно майже 14 млн га.
Про це повідомляє асоціація УКАБ.
«Зважаючи на поточну ситуацію в Україні, у 2022 році може бути засіяно близько 13,9 млн га площ ярих культур, що становить 75% від загальних площ до початку повномасштабної війни. Збільшення на 5% від попередньої оцінки відбулося, насамперед, завдяки звільненню від тимчасової окупації Київської, Чернігівської, Сумської областей та деяких територій інших регіонів України», — йдеться в повідомленні.
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За даними аналітики, повноцінна посівна кампанія на звільнених територіях неможлива через руйнування матеріальної бази сільгоспвиробників, викрадення частини сільгосптехніки окупантами, замінування полів та шляхів, залишки снарядів, мін та техніки на полях, а також брак працівників та фінансів для виконання всіх робіт.
Прогнозують в УКАБ і зміну структури посівів на користь менш затратних соняшника, сої, гречки та інших зернових колосових культур.
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Загалом очікується, що площі посіву ярого ячменю в 2022 році можуть становити 906 тис. га (-32% до загальних площ 2021 року), площі кукурудзи скоротяться до 3,8 млн га (-31%), соняшнику очікується 4,7 млн га (-28%), площі під соєю збільшаться до 1,4 млн га (+12%).
Також значними є втрати площ під томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами, які традиційно в значній мірі вирощулися на півдні та сході України.
За матеріалами: Укрінформ
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