В Україні продовжують працювати 67% із наявних відділень банків — Finance.ua
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В Україні продовжують працювати 67% із наявних відділень банків

Вчора 15:13Казна та Політика
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В Україні під час воєнного стану продовжують працювати 67% із наявних відділень банків.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.
«На сьогодні працює в Україні понад 2/3 відділень, які працювали до війни в системно-утворюючих банках. Не спостерігається жодних проблем у роботі відділень у Західній та Центральній Україні», — сказав він.
Водночас, за його словами, існують великі проблеми із роботою відділень у Чернігові, Києві, Харкові та Херсоні, однак він зазначив, що навіть у цих регіонах, незважаючи на все, є банки, які забезпечують роботу своїх відділень.
Член правління Ощадбанку Антон Тютюн підтвердив його слова та зазначив, що 67% відділень (понад 1 тис.) та 70% банкоматів Ощадбанку продовжують роботу.
За словами голови правління ТАСкомбанку Володимира Дубея, банк підтримує роботу 54 відділень і має намір у найближчий понеділок відкрити нове відділення у Кам’янці-Подільському, а також планує відновити програми кредитування.
«На сьогодні працює щодня 120+ відділень банку.(...) Ми відкрили нещодавно відділення у Харкові, воно якийсь час було закрито. Ми працюємо у Чернігові настільки, наскільки можемо працювати. Ми вже не працюємо в Мелітополі, бо там була складна ситуація і ми були змушені закрити ті відділення», — сказала голова правління Альфа-Банку Алла Комісаренко.
За словами голови правління банку «Глобус» Олени Дмитрієвої, 50% відділень банку працюють, проте більшість київських призупинили роботу. «Глобус» також планував відкрити відділення 3 березня у Краматорську, проте переніс відкриття.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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