В Україні продовжує дешевшати скраплений газ — Finance.ua
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В Україні продовжує дешевшати скраплений газ

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Ціни на автомобільний газ за останні дні знизилися ще на 19 копійок — до 25,31 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Наразі діапазон цін коливається у межах 22,45–26,37 грн/л.
Так, на АЗС преміум-сегменту автомобільний газ подешевшав на 41-45 коп./л. На АЗК ОККО – до 25,75 грн/л, на WOG – до 25,65 грн/л.
На заправках мереж KLO, Amic, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 23,99–24,64 грн/л.
Такі мережі, як «Автотранс», Socar, BVS та інші, – втримали ціну на попередньому рівні.
Найменше – символічну 1 копійку на літрі пального – втратив пропан-бутан на заправках мережі «Авіас» (до 25,09 грн/л). Найбільше він подешевшав – на 1,80 грн/л – на АЗС Luxwen, до 22,99 грн/л.
Мінімальну ціну на скраплений газ пропонує своїм клієнтам мережа «Авантаж 7», продаючи це пальне за 22,45 грн/л.
Нагадаємо, від початку 2023 року в Україні дешевшають усі види моторного палива.
У період із 3 по 10 лютого пальне подешевшало у більшості мереж АЗС.
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За матеріалами:
mmr.ua
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