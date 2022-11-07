В Україні презентували концепцію бронемашини Inguar — Finance.ua
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В Україні презентували концепцію бронемашини Inguar

Технології&Авто
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В Україні презентували концепцію бронемашини Inguar
В Україні презентували концепцію бронемашини Inguar, Фото: Inguar Defence
Компанія Inguar Defence, яка займається розробкою та випробуваннями військового багі, показала ілюстрації перспективної модульної бронемашини Inguar з колісною формулою 4×4.
Жодних технічних характеристик нової бронемашини Inguar, як і планів з її виробництва, поки що немає. Розробники експериментують з можливістю обладнання броньованого авто різноманітними видами озброєнь.
Фото: Inguar Defence
Фото: Inguar Defence
Броньована машина Inguar має кілька видів озброєнь: дистанційно керований бойовий модуль з кулеметом ДШК, 6 гранатометних систем для димових гранат, які дозволяють замаскувати позицію, бойовий модуль з гарматою 30-мм та двома протитанковими комплексами «Амулет» від підприємства «Луч» з керованими ракетами, аналогічними ПТРК «Стугна».
Компанія показала й інші концепції з колісною формулою 6×6, які мають реактивні пускові установки калібру 122 мм та пускові для ракет Brimstone, комплекс розмінування для цих машин, катапульту для запусків безпілотників з даху машини та комплекс радіоелектронної протидії.
Фото: Inguar Defence
Фото: Inguar Defence
Втім, чи будуть ці концепції доведені у серії, не відомо, адже у 2020 році компанія Inguar вже презентувала свої концепції машин для військових, але далі ілюстрації проєкт не розвинувся. Тоді Збройним силам пропонувалася легка тактична бойова машина, яка мала мати відносно низьку вартість та широкий діапазон застосування.
За матеріалами:
Телеканал 24
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