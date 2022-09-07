В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати — Finance.ua

В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати Вчора 08:02 — Казна та Політика

В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати

В Україні вирішили розширити програму «Доступні кредити 5-7-9%». Відтепер разом з програмою буде доступна ще одна функція — страхування експортних контрактів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Він наголосив, що підтримка українського бізнесу є одним з головним пріоритетів уряду України, особливо в умовах війни.

Читайте також З початку війни бізнесу видали кредитів на 48 мільярдів

«Для українських експортерів вже давно все зроблено максимально просто. Що потрібно зараз? Насамперед, доступ до фінансового ресурсу, із чим у підприємців неабиякі проблеми. Тому Мінфін активно розвиває Державну програму „Доступні кредити 5-7-9“, а також доповнює її. Як ви знаєте, держава компенсує банкам відсоткову ставку за кредитами на підтримку та розвиток бізнесу і українські виробники мають можливість отримати дешевий ресурс. Ми не зупинили цю програму під час війни, а навпаки її наростили, спростили», — зазначив Драганчук.

Читайте також Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу

Він підкреслив, що програма «Доступні кредити 5-7-9» дозволила українським підприємцям, зокрема, аграріям, отримати доступ до дешевого фінансування через державні банки. Однак лишалася проблема фінансування експортерів, які також опинилися у скрутному становищі через бойові дії.

«Розуміючи викликані війною складнощі з фінансуванням для експортерів, влада — також за ініціативи Мінфіну — запровадила ще одну можливість: використання додаткового інструменту страхування експортних контрактів через Експортне кредитне агентство. І тепер можна комбінувати отримання ресурсу через Фонд розвитку підприємництва у межах програми „Доступні кредити 5-7-9%“ та страхування експортних контрактів за допомогою ЕКА», — розповів замглави Мінфіну.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.