В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати

Казна та Політика
1893
В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати
В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати
В Україні вирішили розширити програму «Доступні кредити 5-7-9%». Відтепер разом з програмою буде доступна ще одна функція — страхування експортних контрактів.
Про це повідомив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.
Він наголосив, що підтримка українського бізнесу є одним з головним пріоритетів уряду України, особливо в умовах війни.
Читайте також
«Для українських експортерів вже давно все зроблено максимально просто. Що потрібно зараз? Насамперед, доступ до фінансового ресурсу, із чим у підприємців неабиякі проблеми. Тому Мінфін активно розвиває Державну програму „Доступні кредити 5-7-9“, а також доповнює її. Як ви знаєте, держава компенсує банкам відсоткову ставку за кредитами на підтримку та розвиток бізнесу і українські виробники мають можливість отримати дешевий ресурс. Ми не зупинили цю програму під час війни, а навпаки її наростили, спростили», — зазначив Драганчук.
Читайте також
Він підкреслив, що програма «Доступні кредити 5-7-9» дозволила українським підприємцям, зокрема, аграріям, отримати доступ до дешевого фінансування через державні банки. Однак лишалася проблема фінансування експортерів, які також опинилися у скрутному становищі через бойові дії.
Місце для вашої реклами
«Розуміючи викликані війною складнощі з фінансуванням для експортерів, влада — також за ініціативи Мінфіну — запровадила ще одну можливість: використання додаткового інструменту страхування експортних контрактів через Експортне кредитне агентство. І тепер можна комбінувати отримання ресурсу через Фонд розвитку підприємництва у межах програми „Доступні кредити 5-7-9%“ та страхування експортних контрактів за допомогою ЕКА», — розповів замглави Мінфіну.
За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.